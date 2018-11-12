Минтруд опроверг сообщения о массовых сокращениях этой весной

В ведомстве напомнили о прогнозе Минэкономразвития, по которому в 2019 - 2021 годах число безработных "будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году".

Минтруд России оценил ситуацию на рынке труда как стабильную. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 28 февраля. Это означает, что массовых увольнений работников в марте не будет.

Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Пресс-служба Минтруда.

В ведомстве напомнили о прогнозе Минэкономразвития, по которому в 2019 - 2021 годах число безработных "будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году". Оно не превысит 3,6 миллиона человек.

Минтруд также отметил, что еженедельно проводит мониторинг рынка труда. Ранее СМИ писали, что риск потерять работу сейчас наиболее высок для сотрудников сферы автомобилестроения и занятых в банковских отраслях.

Фото и видео: Piter.TV