  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:51
201
alexandra08
Код вставки плеера

Минтруд выявил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

0 0

Специалисты проверили более 26 миллионов рабочих мест.

Минтруд оценил вредность и опасность работы в России. По данным ведомства, около 79 % рабочих мест в России имеют допустимые условия труда, а на оставшихся 21 % работать вредно и опасно.

Специалисты проверили более 26 миллионов рабочих мест. По оценке Минтруда, 2,8 миллиона человек (10,7 процента рабочих мест) подвергаются воздействию вредных факторов. Однако впоследствии их организм все же восстанавливается. На 2,2 миллиона работников оказывают влияние опасные производственные факторы, становящиеся причиной возникновения заболеваний легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, как новый "Водоканал" ударил по судьбам конкретных людей.

Видео: Piter.TV

Теги: минтруд, опасные производственные факторы, опасные условия труда
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Оставить комментарий