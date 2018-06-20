Нас просто выгнали на улицу: как новый "Водоканал" ударил по судьбам конкретных людей

Елена Соколова из Выборга отработала на местном "Водоканале" более 15 лет. За эти годы она заслужила уважение коллег и начальства: ни одного выговора или прогула, одни только благодарности! Около года назад Выборгский Водоканал внезапно из районного предприятия превратился в областное. Тогда Елена Соколова и десятки ее коллег столкнулись с проблемами. Сначала новое начальство понизило зарплату, потом долго отказывалось от встреч ... а в конце-концов людей просто уволили.

Новости экономики и бизнеса - лукавая штука. Например, читаем мы новость про модернизацию крупного завода или смену руководства на государственном предприятии. Все звучит красиво: людям обещают оптимизацию и рост КПД, топ-менеджеры демонстрируют бессмысленные графики и озвучивают ничего не значащие цифры. А за этим, зачастую, стоят сломанные судьбы сотен простых труженников и работяг. Сколько раз за громкими обещаниями скрывались потерянные рабочие места и пониженные зарплаты, махинации с трудовыми договорами и разгон профсоюзов. Как результат - нередко грандиозные планы вскоре забываются, так и оставшись на бумаге, а конкретные люди остаются "униженными и оскорбленными".

Что-то похожее произошло в Ленинградской области в истории с Выборгским "Водоканалом". В свое время Александр Дрозденко и Олег Коваль (сейчас находится под следствием) придумали "гениальную схему" централизации всей водной системы региона. Своеобразной базой и стартовой площадкой для объединения активов должен был стать "Выборгский Водоканал". Эффективное районной предприятие "забрали в область", чтобы на его основе модернизировать всю систему водоснабжения региона.

С самого начала что-то пошло не так... Процедура передачи документов и водопроводной сети явно хромала, качество воды при областных спецах не улучшалось, местные сотрудники жаловались на новых управленцев из Петербурга. Но к началу 2018-го года "Выборгский Водоканал" окончательно превратился в ГУП "Водоканал ЛО". Местные жители встретили это событие без особого энтузиазма. Весь год в соцсетях они жаловались на рост тарифов и ухудшение качества воды, но в какой-то момент свыклись с "эффективным управленческим решением". При этом многие так и не узнали, что нововведение стоило работы десяткам выборжан, которые отдали "Водоканалу" лучшие годы своей жизни. О их судьбах мы и хотим рассказать сегодня - на примере простой женщины, честной труженицы Елены Соколовой (имя изменено по просьбе собеседницы).

Новая метла по-новому метет: перемены, которые не принесли добра

Мы познакомились с Еленой Соколовой в апреле 2019 года. К этому моменту она уже более года не работала в "Водоканале". Однако о своем увольнении до сих пор вспоминает с болью и обидой. Впрочем, ее случай показателен - такие же чувства испытывают многие коллеги нашей собеседницы. Поэтому мы просто перескажем историю Елены в деталях: женщина не скрывала ни фактов, ни эмоций.

Итак, Елена Соколова - машинист насосных установок 3 разряда, она работала на выборгском "Водоканале" более 15 лет. За все это время женщина не получила ни одного выговора, ее очень уважали в коллективе. Елена могла в любой момент обратиться со своими проблемами к начальству: руководство всегда отвечало и шло навстречу.

Я любила свою работу. Мы содержали станцию в порядке, с подругой даже облагородили клумбы, это был наш цветник рядом с рабочим местом. У нас всегда было чисто и красиво. За 15 лет у меня - ни одного прогула. И работа была поставлена как часы. При прежнем руководстве на станцию всегда поступали чистящие средства, расходные материалы, перчатки, средства индивидуальной защиты. Работать было приятно и комфортно. Елена Соколова, экс-сотрудница "Водоканала"

Конечно, назвать легкой ее работу нельзя. Женщина трудилась по 12 часов вместе с коллегами (станцию обслуживала бригада из 5 человек), получала относительно небольшие деньги, порядка 20 000 рублей, а с премией доходило до 25 000 рублей. Но Елена все-таки ощущала себя на своем месте и планировала провести остаток трудовой карьеры на родном предприятии. Тем более, что станцию знала как свои пять пальцев, да и общение с коллегами было хорошим, дружеским.

Как же получилось, что в 57 лет Елена Николаевна вдруг осталась без работы? Увы, это не случайность, и даже не частная история - она просто разделила судьбу нескольких десятков опытных работников, которые пришлись не ко двору при новом питерском руководстве.

Все началось около года назад, во время перехода предприятия под областной контроль. Все сразу пошло не так. Сначала мы стали получать зарплату меньше на 2000-3000 рублей. Нам урезали оклады. В итоге в ГУП стали получать не больше 11 000 рублей! После стихийного митинга на предприятии оклады вроде вернули, но нам перестали платить за переработки. И как-то по-новому пересчитали рабочие часы. В итоге зарплата все равно упала почти до прожиточного минимума. Елена Соколова, экс-сотрудница "Водоканала"

Вот такая вот "эффективная экономика" вопреки интересам людей. И, если раньше сотрудники могли пойти и обсудить сложные моменты с выборгским начальством, то теперь им было просто не докричаться до областных руководителей. На этом попытки новых боссов сэкономить на коллективе не прекратились. По словам нашей собеседницы, они с коллегами перестали получать средства индвидуальной защиты, бытовую химию и прочие расходники, необходимые для нормальной работы.

Пока наш Водоканал был нашим, ни разу не было перебоев: нам поставляли защитные маски, перчатки, бытовую химию... А теперь их просто перестали завозить. Говорят - покупайте на свои деньги, они же вам нужны! А у нас и так зарплата упала, так на эти 11-12 тысяч еще и бытовой химии надо купить на несколько тысяч, получается? Елена Соколова, экс-сотрудница "Водоканала"

Подобные вещи происходили не только на станции Елены Николаевны. В распоряжении Piter.TV есть сразу несколько открытых писем, составленных сотрудниками "Водоканала" в тот период. Они просили помощи у губернатора Александра Дрозденко, уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, у других потенциальных защитников. Жалобы везде были примерно одни и те же. При новом руководстве работать стало невозможно, зарплаты резко упали, заключение договоров в новом юрлице откладывалось или проходило с нарушениями прав человека, многих подталкивали к увольнению вопреки буквы трудового законодательства.

Вот лишь некоторые цитаты из открытых писем: "работников склоняют к увольнению по собственному желанию без предложения установленного трудовым кодексом порядка перевода в ГУП ЛО "Водоканал", "людям с многолетним опытом работы назначают испытательный срок от 3 до 6 месяцев, даже если они несколько лет обслуживали свой участок без нарушений", "оклады значительно более низкие, чем у руководство ОАО "Выборгский Водоканал" - в некоторых случаях уменьшение оплаты по-факту сокращается в 2 раза", "нас ставят на грань выживания и используют в режиме оплаты ниже отраслевой, как труд крестьян или рабов".

Среди "рабов", то есть, подписантов открытых писем были многодетные матери и матери-одиночки, инвалиды и пенсионеры, ветераны Афганистана и Чечни, люди, для которых перемены реально ударили по качеству и уровню жизни. Многие выплачивали крупные кредиты и ссуды, а при новом начальстве резко утратили возможность их выплачивать. Всего открытые письма в адрес Александра Дрозденко и Татьяны Москальковой подписали более 100 (!!!) человек. Тогда они еще верили, что смогут добиться перемен. Вскоре их просто уволили. Причем с явным нарушением трудового законодательства. Неужели новому руководству стали не нужны высококвалифицированные специалисты, как никто знающие местные объекты и специфику работы на предприятии?

Кадры решают не все: как опытные работники "Водоканала" остались без работы

Возмущение коллектива нарастало. Елена Соколова была в числе тех, кто не боялся озвучить свои претензии в лицо новым менеджерам из Петербурга. Она не скандалила - просто просила завезти необходимые для работы расходники. Впрочем, уже тогда женщине и ее коллегам оставалось недолго работать без масок и перчаток.

Меня пригласил срочно в контору Дмитрий Владимирович Выборный. Сказал, что есть важный разговор. Спецпредложение для меня. Уже после я узнала, что тогда обзванивали всех опытных сотрудников и приглашали на такие "спецпереговоры". Выдергивали по-одному, чтобы подтолкнуть к увольнению. Если бы пригласили всех и сразу, мы бы за себя постояли. А так - я приехала одна. Меня познакомили с какой-то Полиной из Санкт-Петербурга, большой начальницей. И начали уговаривать уволиться по соглашению сторон. Елена Соколова, экс-сотрудница "Водоканала"

Полина Викторовна из Петербурга не смогла объяснить Елене причины увольнения. Но сразу дала понять, что с ее мнением никто считаться не будет. Откажется от увольнения полюбовно? Тогда направят на участок в Рощино или Гончарово без развозки до места работы. Опоздает хоть раз - уволят по статье. А если не опоздает, то в отделе кадров найдут другую причину: сократят со скандалом и не выплатят положенные два оклада.

В какой-то момент Полина Викторовна сработала почти как опытный следователь. От угроз перешла к ласке: пообещала, что начальство еще может передумать, и тогда Елену первым делом позовут обратно. В конце-концов, огорченная и надломленная женщина согласилась на увольнение. Как она узнала позже от коллег, похожую схему петербуржцы провернули и с другими ее коллегами.

Нам всем было очень обидно. Мы отдали пол-жизни предприятию. Мы хорошо работали, надеялись и дальше трудиться здесь. А нас выкинули на улицу как дерьмо с лопаты! Не как людей. Кого-то просто не перевели в новую организацию. Кого-то, как меня, принудили подписать бумаги. Не объяснили ничего! Не сказали "спасибо". Было очень горько. Елена Соколова, экс-сотрудница "Водоканала"

Наша героиня вскоре нашла работу в детском саду и за перипетиями водоканальской жизни следила со стороны. Подруги рассказывали: зарплаты так и не выросли, перчатки и моющие средства так и не появились. Бригады сократили с 5 до 4 человек, а тех кто остался, заставляли работать внеурочно. В периоды отпусков и больничных эта схема приводила к тому, что бесперебойное обслуживание работы станций оказывалось под вопросом. Следить за участками 24 часа в сутки просто не было возможности. Как результат - по слухам, на оплату внеурочки и аварийных работ начальство потратило больше денег, чем на сокращенных специалистов.

Люди рассказывали, что это какой-то кошмар. Насокращали всех, наувольняли. В итоге тем, кто остался, приходилось работать без выходных... по ломаному графику - кто в ночь, кто в день! Средства защиты не выдавали, мусор с территории не вывозили. И это на фоне прежнего руководства, с которым мы таких проблем не знали. Люди просто отказывались так трудиться! Елена Соколова, экс-сотрудница "Водоканала"

Судя по всему, на "Водоканале" поняли, что "сели в лужу". Сначала разогнали кадры - потом стали собирать. Вскоре Елену Соколову снова позвали на работу в родную организацию. Спрашивается - зачем увольняли? Но "дважды в одну реку не войдешь". Вместо извинений и вежливого приглашения наша героиня снова столкнулась с хамством руководства.

Все началось с явного неуважения. Меня, опытного сотрудника, которого все знают, отправили на собеседование в службу безопасности. Проверить на благонадежность. Как будто я террористка какая! Спрашивали, на каких основаниях уволили (хотя прекрасно знали), ставили под вопрос мою компетенцию! Задавали унизительные вопросы. Лезли в личную жизнь, намекали на неблагонадежность моей семьи. О муже, о сыне все вызнавали, хотя мой сын - майор полиции, он больше них в безопасности понимает! Елена Соколова, экс-сотрудница "Водоканала"

Вместо прежней, знакомой вакансии Елене предложили тяжелую работу на очистных сооружениях. И снова - без бытовой химии, без масок и перчаток. В итоге наша собеседница от такого "щедрого предложения" отказалась. Сейчас она нашла работу по вкусу и живет достойно. Однако до сих пор огорчается, что не смогла трудиться там, где хотела - на родном "Водоканале".

По разным данным, ее судьбу разделили от нескольких десятков до сотни человек. Так переход районного "Водоканала" в областной статус обернулся одним из самых массовых сокращений в истории Ленобласти. Но для чиновников в высоких креслах он стал поводом отчитаться об очередной модернизации. Вот только стоило ли это того?

Овчинка выделки не стоит - год спустя новый "Водоканал" не радует выборжан

Итак, ради какой высокой экономической цели были все эти страдания людей? Может быть, оно все-таки стоило того? Может быть, менеджерам в петербургских кабинетах, губернатору Дрозденко и его заму Олегу Ковалю действительно не нужно было отвлекаться на жалобы отдельных людей в угоду реформе "Водоканала"? Олег Коваль на этот вопрос уже не ответит - за решеткой трудно говорить о том, что наворотил. Но мы проведем экспресс-анализ успехов областного "Водоканала" за последний год. Вдруг менеджеры не справились с "этической составляющей", но были великолепны на поле реформ, юридических вопросов и повышения качества воды?

Формально реформирование предприятия началось еще в 2016 году. Но по факту "Выборгский Водоканал" стал областной структурой в феврале 2018 года.

Первые же месяцы омрачились скандалами. СМИ и эксперты намекали, что сама процедура передачи сетей водоснабжения Выборгского района в новое ведомство прошла с нарушением федерального законодательства. Эта огромная инфраструктура, которая требовала внимательного учета, изучения, анализа, перешла "в область" невероятно быстро. Сотрудники "Водоканала" считают, что их новые боссы просто спешили порадовать областное руководство. Как результат - возникли курьезные и опасные ситуации. О трубах думали больше, чем о людях. ГУП ЛО "Водоканал" заполучил заветные коммуникации и бюджеты на их обслуживание, а людей брать на работу не торопился - большинство сотрудников еще числились в ОАО "Выборгский Водоканал". Новые начальники решали - кого брать, кого не брать, на ком сэкономить, где заменить выборгских питерскими… И обслуживать трубы в какой-то момент стало некому! Формально работники "Выборгского Водоканал" не имели права работать на сетя ГУП ЛО "Водоканал". Случись авария или другое ЧП, сам факт их пребывания на территории юрлица, где они не трудоустроены, мог рассматриваться как преступление!

Такое безвластие продолжалось несколько месяцев и напрямую отразилось на качестве работы предприятия...Зато на столе у Александра Дрозденко лежали отчеты с позитивными формулировками "Водоканал - наш". А абонентский отдел выставлял людям счета от лица новой конторы и смело переводил народные деньги в ГУП "Леноблводоканал".

Крупные СМИ - 47news, Фонтанка.ру - напрямую писали - областные чиновники "подавились" выборгским водоканалом. Они только формально взяли его в свою руки, а запуск проекта откладывали, ссылаясь на "трудности с документацией". Один из кураторов проекта - депутат Саид Алиев, не смущаясь, говорил, что может переносить сроки запуска ГУП ЛО "Водоканал" сколько захочет. А в это время десятки сотрудников находились в подвешенном состоянии, не имея доступа к сетям и четкого понимания своих карьерных перспектив.

Безвластие порождало все новые и новые проблемы. Отсутствовал утвержденный тариф от ЛенРТК, в спешке менялись поставщики реактивов и очистной химии, массовые увольнения привели к нехватке сотрудников на ключевых позициях… Вскоре в дверь постучали надзорные органы. На руках Piter.TV есть возмущенное письмо от ФБУ "Центр гигиены и эпидемеологии Ленобласть". Один из замеров в Выборгском районе показал серьезные нарушения норм СанПина. Мутность воды превышена в два раза, кислотность PH превышена на несколько пунктов, а содержание железа выше нормы в 3 раза! В другом регионе эти цифры в отчете могли бы стать причиной уголовного дела, но у нас "областные" смогли замять проблемное дело.

Но главное - простые люди, потребители услуг "Водоканала" не оценили реформы. Что дало им повышение "Выборгского Водоканала" до уровня областной организации?

Увы, только рост тарифов на 60%, Но вряд ли - качество воды и обслуживания. Полистайте социальные сети - и встретите несколько десятков возмущенных постов от простых выборжан. Вот девушка набрала в стакан "ржавую воду", вот на руке у женщины непонятные крупицы металла.

На фоне квитанций с космическими ценами за КУ вот такая вода сегодня на Ленина 5. Водоканал на претензию по качеству воды, отвечает "я набрала воду в стакан, она кристально чистая" - ответ профессионала, просто нет слов, - пишет возмущенная выборжанка.

И можно было бы списать косяки на сложный переходный период. Однако сообщения о плохой воде в выборгском ситинете появлялись равномерно в течение всего года. Увы, 12 месяцев не хватило питерских менеджерам, чтобы навести порядок на подконтрольной территории.

Добавьте к этому историю с затоплением Южного рынка, жалобы на ужасную установку люков в Старом городе, а главное - квитанции с резкими скачками оплаты водоснабжения.

Получается, что ради этого качества обслуживания и увольняли Елену Николаевну и ее коллег. Ради этого и затевалась грандиозная махинация под названием "Леноблводоканал"? Пока что результат - на лицо. Местные жители - не в выигрыше. А кто оказался в выигрыше и прибыли? Мы обязательно расскажем об этом в одной из наших следующих публикаций. Главное, чтобы все бенефециары ГУП ЛО "Водоканал" к этому времени не разделили судьбу Олега Коваля - а то и писать не о ком будет.