Минтруд: нужно, чтобы женщины 30-39 лет не выбирали между материнством и работой

Ольга Баталина сообщила о необходимости расширения мер поддержки женщин со стороны работодателей.

Государству важно принимать такие меры демографической поддержки, чтобы женщины в возрасте 30-39 лет не стояли между выбором сохранения устойчивого положения на работе и рождением ребенка. Соответствующее заявление сделала первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, выступая на сессии "Демографический Дальний. Управлять - значит предвидеть: демографический коридор возможностей", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Чиновница из федерального правительства отметила, что на сегодняшний день максимальная численность женщин находится в категории 30-39 лет. У них есть один или двое детей, а также работа.

Когда идет вопрос о рождении третьего ребенка или о сохранении устойчивости своих позиций на работе, поверьте, этот выбор очень непростой. И нам нужно сделать все для того, чтобы такого выбора у женщины не было и не приходилось его делать. Ольга Баталина, замглавы Минтруда РФ

Ольга Баталина заметила, что включение работодателей в поддержку рождения вторых и третьих детей у женщин, трудящихся на их предприятиях, даст положительные демографические результаты России. Проведенный анализ корпоративной и социальной политики совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией независимых профсоюзов России продемонстрировал то, что власти обладают недостаточным количеством мер, которые стимулировали бы поддержку рождаемости. По поручению главы государства Владимира Путина с 1 января 2026 года в Налоговый кодекс страны вносится важная инновация. Она связана с тем, что предельный максимальный размер поддержки, который не будет облагаться налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами увеличен до одного миллиона рублей.

Важно вводить эту меру поддержки уже сегодня, для того, чтобы семьи с детьми могли спланировать рождение ребенка, могли подготовиться к этому изменению. Ольга Баталина, замглавы Минтруда РФ

Фото и видео: ВЭФ 2025