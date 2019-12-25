Минтруд не видит предпосылок для введения четырехдневной рабочей недели

В ведомство не поступало "обоснованной" инициативы.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что не в ведомстве не видят четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю. В Минтруд, по его словам, еще не поступало обоснованной инициативы.

Антон Котяков подчеркнул, что в настоящее время в ведомстве нет инициативы, которая была бы "сформирована, обоснована" для сокращения рабочей недели.

По словам главы ведомства, некоторой альтернативой для перехода на четырехдневную рабочую неделю является удаленная работа и режим фриланса. Он подчеркнул, что что сейчас это активно внедряется.

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