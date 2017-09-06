ФСБ оценит эффективность досмотра пассажиров в метро Петербурга

Министерство обратилось к Центру специальной техники ФСБ, чтобы он совместно с метрополитеном Петербурга проверил порядок досмотра пассажиров в подземке.

Центру специальной техники Федеральной службы безопасности предложили совместно с метрополитеном Северной столицы оценить порядок досмотра пассажиров. С таким обращением выступило министерство транспорта. Ведомство хочет получить оценку эффективности принимаемых мер.

Эту информацию представители Минтранса сообщили в ответе на запрос члена петербургского законодательного собрания Бориса Вишневского. Депутат обратился в ведомство в связи с образованием огромных очередей на входе в метро из-за тотального досмотра.

"Будут принимать реальные меры. Менять правила досмотра. Получил очень хороший ответ из министерства", - написал депутат на своей странице в Facebook.

В ответе министерства говорится, что было проведено межведомственное совещание. На нем появились предложения о развитии соответствующих технологий, чтобы исключить образование очередей.