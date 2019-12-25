Минтранс поддержал введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на транспорт

Проект обсуждается в общественном и экспертном пространстве.

Российское министерство по транспорту поддерживает введение QR-кодов из "Госдоков" для посадки на разные виды общественного транспорта. Соответствующее заявление чиновники из ведомства сделали в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". По данным специалистов, такое решение со стороны властей позволит упростить паспортный контроль для пассажиров и увеличит комфорт во время поездки. Однако чиновники заметили, что процесс цифровизации услуги надо хорошо проработать. В текущий момент проект правительственного постановления находится на стадии общественного обсуждения.

Минтранс России в целом поддерживает инициативу по использованию QR-кодов из сервиса "Госдоки" при посадке на различные виды транспорта. Эта мера позволит упростить процедуру паспортного контроля для пассажиров и повысить общий уровень комфорта при поездках и путешествиях. пресс-слкжба Минтранса РФ

Чиновники из федерального ведомства уточнили, что указанный проект требует тщательной проработки со всеми экспертными структурами. В сентябре 2025 года Минтранс объявил общественности, то граждане страны смогут использовать QR-код из онлайн-сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом россиянина. На первом этапе работа проекта такая услуга будет доступна для подтверждения личности в магазинах, кино и музеях, а также при проходе сотрудника в офис, при отправке или получении посылок. Затем QR-код можно будет применить в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения ряда услуг от государства, а салонах мобильной связи, в частных медицинских организациях,при заселении в отели.

