Минтранс не выделил деньги на строительство метро "Кудрово"

Станцию метро планировали открыть в 2025 году, но после заявления Минтранса, сроки могут увеличиться.

Минтранс РФ не предусмотрел выделение федеральных средств на строительство станции метрополитена в Кудрово. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минтрансе и Смольном.

Ранее планировалось, что станция метро в "Кудрово" начнет работать в 2018 году, в мае 2019 года Смольный перенес сроки на 2025 год. Администрация Петербурга отметила, что финансировать строительство будут бюджеты Петербурга и Ленобласти, а также федеральные средства. После заявления Минтранса сроки могут сдвинуться еще дальше 2025 года.

Станция метро "Кудрово" будет расположена на четвертой линии (оранжевая ветка) за станцией "Улица Дыбенко" на проспекте Большевиков.

Ранее на Piter.TV: Документы для "Кудрово" будут готовы к сентябрю 2020 года.

Фото: pxhere