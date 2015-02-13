Минторг США опубликовал список организаций, попавших под санкции из-за Навального

Девять организаций — из России. Три зарегистрированы в Германии и одна в Швейцарии.

Минторг США опубликовал список российских организаций, попавших под санкции из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом пишут "РИА Новости".

В список попали компании Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, Фемтеко, Интерлаб, ЛабИнвест; OOO продукты АНАЛИТ, OOO Интертех, Pharmcontract GC, Rau Faem, Регионснаб и Riol-Chemie.

В американском ведомстве подчеркнули, что они занимаются деятельностью по распространению программы поддержки российского оружия, цель которого — массовое уничтожение.

Отмечается, что девять организаций — из России. Три зарегистрированы в Германии и одна в Швейцарии.

Ранее Захарова назвала санкции США и ЕС против России попыткой отвлечь внимание от своих проблем.

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