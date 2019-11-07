Минстрой включил в реестр проектов повторного применения новые объекты капстроительства

Формирование реестра началось в 2016-м году.

Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования пополнился 69 новыми объектами капитального строительства. Об этом 9 апреля сообщил портал "Строительный Петербург".

В реестр включают проекты, которые отвечают критериям экономической эффективности и рекомендованы для тиражирования по всей России. Всего на данный момент там 1423 объектов. В них входят детские сады, школы, жилые дома, спортивные здания и так далее.

В марте 2020 в список попали общеобразовательная школа на более, чем тысячу школьников в Кемерово, общежитие на 1200 мест в Севастополе и другие объекты.

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