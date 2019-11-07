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Минстрой включил в реестр проектов повторного применения новые объекты капстроительства
Сегодня, 22:00
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nadezhda_sib

Минстрой включил в реестр проектов повторного применения новые объекты капстроительства

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Формирование реестра началось в 2016-м году.

Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования пополнился 69 новыми объектами капитального строительства. Об этом 9 апреля сообщил портал "Строительный Петербург"

В реестр включают проекты, которые отвечают критериям экономической эффективности и рекомендованы для тиражирования по всей России. Всего на данный момент там 1423 объектов. В них входят детские сады, школы, жилые дома, спортивные здания и так далее. 

В марте 2020 в список попали общеобразовательная школа на более, чем тысячу школьников в Кемерово, общежитие на 1200 мест в Севастополе и другие объекты. 

Фото: pixabay.com 

Теги: минстрой
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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