Минстрой собирается выделить Фонду защиты прав дольщиков 60 млрд рублей

Дома должны быть сданы в срок.

Министерство строительства России предложило докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на сумму 60 млрд рублей. Об этом 8 апреля сообщил портал "Строительный Петербург".

Сумму планируют направить на достройку "проблемных" домов и на выплату компенсаций дольщикам. Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что в текущей ситуации нужно не допустить появления новых обманутых дольщиков, то есть достроить дома в срок по старым правилам.

Ранее правительство России утвердило целый ряд антикризисных мер для поддержки застройщиков. Например, не сданные в срок дома не станут включать в реестр долгостроев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что застройщик оформил первую сделку с клиентом на карантине.

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