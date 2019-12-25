Минстрой собирается упростить раскрытие счетов эскроу для застройщиков

На данный момент поправки в ФЗ пока не приняты.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства планируют упростить раскрытие счетов эскроу для застройщиков. На данный момент идет работа над соответствующими поправками в 214-й Федеральный закон, сообщил портал "Строительный Петербург".

Нововведения позволят застройщикам получать деньги от дольщиков в среднем на три месяца раньше. При этом права покупателей недвижимости будут также защищены.

На решение повлияло активное обсуждение вопроса среди экспертного сообщества, а также пандемия коронавируса, которая привела власть к либерализации. На данный момент застройщик может получить "замороженные средства" только после регистрации права собственности. Если поправки будут приняты, то застройщик сможет получить денежные средства и раскрыть эскроу-счета сразу после введения объекта в эксплуатацию. .

Кроме того, застройщик вернет проектное финансирование и не будет платить за него проценты.

Фото: Piter.TV