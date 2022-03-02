Минстрой планирует дать регионам возможность выдавать сиротам сертификаты на жилье

Минстрой РФ планирует дать регионам возможность выдавать детям-сиротам сертификаты на жилье. Об этом сообщил в среду глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на правительственном часе в Совете Федерации. Чиновник уточнил, что правительство занимается формированием единого реестра нуждающихся. Совместно с местными властями определяется очередность.
Предполагаем предоставлять детям-сиротам в одном многоквартирном доме до 50% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме. Но и в целом сейчас и другой вариант мы отрабатываем.
Ирек Файзуллин, глава Минстроя России
На три ближайших года предусмотрено выделение из федерального российского бюджета 30 млрд рублей на жилье детям-сиротам. В очереди по регионам находятся почти 298 тысяч человек.
Минстрой не планирует снижать темпы ввода жилья в 2022 году.
Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
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