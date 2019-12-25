Минстрой изменил правила проектирования пожарных депо

Обновление свода правил позволит сократить затраты и сроки на проектирование и строительство пожарных депо.

Министерство строительства России внесло изменения в свод правил 380 "Здания пожарных депо. Правила проектирования". Теперь в них включены требования по многофункциональным комплексам для газодымозащитников – сотрудников пожарной охраны, подготовленных и аттестованных к тушению пожаров в непригодной для дыхания среде. Об этом 25-го февраля сообщил портал "Строительный Петербург".

В разработке изменений принимали участие сотрудники МЧС России и ФАУ "Главгосэкспертиза России". Еще одно нововведение ― для пожарных депо сняли ограничения по этажности зданий модульного типа. Ранее их строили одно- или двухэтажными, но теперь при применении морских контейнеров и других более прочных модульных конструкций они могут быть с большим числом этажей.

Обновление свода правил позволит сократить сроки на проектирование и строительство зданий пожарных депо, а также сократить затраты. Кроме того, будут улучшены условия безопасности для служб пожарной охраны и оптимизированы процессы по предотвращению и тушению пожаров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб