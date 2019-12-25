Минск попросил США не вмешиваться в дела республики

В Минобороны подчеркнули, что белорусская сторона уведомила об обеспокоенности эскалацией напряженности в регионе.

Начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Олег Воинов попросил США не вмешиваться в дела республики. Об этом он заявил на встрече с поверенным в делах США в Белоруссии Джеффри Джуком.

Олег Воинов довел актуальную информацию о внутриполитической ситуации в стране. Он отметил недопустимость вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси. В ведомстве подчеркнули, что встреча состоялась по инициативе американской стороны.

Накануне занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Литве и Польше. Кроме того, военное ведомство получило распоряжение привести в боевую готовность войска на западной границе республики.

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