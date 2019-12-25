Минсельхоз назвал способ, как избежать дефицита куриных яиц

Производителям предлагают работать на основе прямых контрактов.

Минсельхоз предлагает производителям куриных яиц работать с сетями по прямым контрактам. В ведомстве предполагают, что данная мера поможет избежать дефицита продукции и сокращения производства. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что с помощью прямых контрактов поставщик и покупатель могут на полгода или год фиксировать цену товара.

В начале июня на электронных торгах цена за десяток яиц составляла составила 42-48 рублей. При этом себестоимость производства равняется 49-52 рублям. Об этом сообщил Росптицесоюз.

В магазинах десяток яиц стоит от 74 до 110 рублей. Такие данные приводит Национальный союз птицеводов.

Фото: pixabay