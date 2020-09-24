Минсельхоз может увеличить запас сахара до 500 тыс. тонн

В правительстве обсуждают этот вопрос.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал "Известиям", что ведомство планирует увеличить запас сахара до 500 тыс. тонн в государственном инвестиционном фонде. Дело в том, что стоимость сахара зависит от урожая сахарной свелкы.

"Мы считаем, что запас в фонде может составлять до 500 тыс. тонн, это приблизительно месячное потребления сахара в России. Закупки, по нашему мнению, следует проводить где-то в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара. А реализацию, соответственно, в случае необходимости калибровки цены, когда это потребуется", - сказал глав ведомства.

По словам Дмитрия Патрушева, данная мера поможет обеспечить бесперебойные поставки сахара и поможет сохранить стабильные цены в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что сейчас вопрос обсуждается в правительстве, однако решения пока нет.

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