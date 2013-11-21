Минсельхоз и Сбербанк развивают электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК

Для этого разработана Система межведомственного электронного взаимодействия, которая переводит документооборот из "бумаги" в "цифру".

Минсельхоз и Сбербанк развивают электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса. Для этого разработана Система межведомственного электронного взаимодействия. Она переводит документооборот из "бумаги" в "цифру".

Введение электронного документооборота с уполномоченными банками — как раз одна из составных частей. И мы благодарны Сбербанку, что он является драйвером этого процесса. Мы считаем, что на примере Сбербанка мы сейчас подобный документооборот будем вводить не только в льготном кредитовании, но и в других видах субсидий. Елена Фастова, заместитель министра сельского хозяйства РФ

Доля Сбербанка в программе льготного кредитования предприятий АПК превысила 30%. Кредитный портфель по ней составил 500 млрд рублей.

Сбербанк является лидером по программе субсидирования министерства сельского хозяйства, порядка 35% субсидий выдается через банк, мы очень рады. И в этом году уже около 80 миллиардов выдано по этой программе. И самое главное, что около 17 миллиардов выдано на предприятия МСП, что тоже, в общем-то, для нас большая цифра, потому что поддержка малых форм хозяйства тоже является большим приоритетом для банка. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Главная цель этих действий — сделать льготное кредитование доступнее для предприятий. Новая система ускоряет и оптимизирует ключевые процессы программы кредитования.

Видео: Piter.TV