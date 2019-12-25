Минпросвещения сообщило об увеличении длительности каникул в большинстве школ — при этом многие уходят на них в плановом порядке. Соответствующее заявление сделал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Он отметил, что в большом количестве школ руководство принимает решение об увеличении длительности каникул от одной недели до двух.
При этом Глушко подчеркнул, что говорить о переносе выпускных экзаменов из-за пандемии COVID-19 пока рано.
Ранее мы писали, что Рособрнадзоре не планируют проводить ЕГЭ-2021 в дистанционном формате.
Фото: pixabay.com
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