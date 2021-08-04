  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:11
111
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минпросвещения скорректировало программу по ремонту российских школ

0 0

Ведомство выполнило поручение президента по вопросу увеличения числа школ, в которых будет проведен ремонт.

Минпросвещения скорректировало программу по ремонту российских школ. Об этом сообщил глава профильного ведомства Сергей Кравцов во время общения с секретарем Генсовета "ЕР" Андреем Турчаком.

По решению президента мы скорректировали программу ремонта школ, начиная с 2022 года будет ежегодно отремонтировано 1 500 зданий. Программа будет рассчитана на пять лет, за это время мы должны отремонтировать все 7 211 школьных зданий.

Сергей Кравцов, министр просвещения

Напомним, что президент Владимир Путин на заседании по подготовке к новому учебному году в РФ счел недостаточным планы на ремонт учебных учреждений для школьников на 2022 год. Он поручил ответственным лицам предоставить новые предложения. Вместо заявленных к ремонту 700 школ политик предложил выполнять план в 1,4-1,5 объектов ежегодно. Контроль за работой ляжет на Минпросвещения. Регионам будет предложена поддержка в вопросе проектно-сметной документации и перечнем необходимых работ.

Кравцов: проблема очередей в детсады практически решена.

Фото и видео: Единая Россия

Теги: минпросвещения, ремонт, сергей кравцов, школа
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии