Ведомство выполнило поручение президента по вопросу увеличения числа школ, в которых будет проведен ремонт.

Минпросвещения скорректировало программу по ремонту российских школ. Об этом сообщил глава профильного ведомства Сергей Кравцов во время общения с секретарем Генсовета "ЕР" Андреем Турчаком.

По решению президента мы скорректировали программу ремонта школ, начиная с 2022 года будет ежегодно отремонтировано 1 500 зданий. Программа будет рассчитана на пять лет, за это время мы должны отремонтировать все 7 211 школьных зданий. Сергей Кравцов, министр просвещения

Напомним, что президент Владимир Путин на заседании по подготовке к новому учебному году в РФ счел недостаточным планы на ремонт учебных учреждений для школьников на 2022 год. Он поручил ответственным лицам предоставить новые предложения. Вместо заявленных к ремонту 700 школ политик предложил выполнять план в 1,4-1,5 объектов ежегодно. Контроль за работой ляжет на Минпросвещения. Регионам будет предложена поддержка в вопросе проектно-сметной документации и перечнем необходимых работ.

Кравцов: проблема очередей в детсады практически решена.

Фото и видео: Единая Россия