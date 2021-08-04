Кравцов: проблема очередей в детсады практически решена

В Минпросвещения рассказали о ликвидации третьей смены обучения.

Сергей Кравцов сообщил, что проблема очередей в детские сады практически решена. Об этом министр просвещения рассказал на встрече с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Конкретную статистику чиновник не привел. При этом известно, что до 2024 года по стране должно быть создано 1,3 тысячи общеобразовательных учебных учреждений.

Мы ликвидируем третью смену, у нас уже практически нет очередей в детских садах. И нам важно не допустить роста второй смены и привести школы в нужный вид. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

В Минпросвещения упоминали о том, что доступность дошкольного образования в России с 2019 года для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет выросла с 78% до более 98%. Во вторую смену обучается порядка 2,5 млн человек, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 1,9 млн. За период с 2019 по 2020 года в третьей смене обучались 22,8 тысяч детей, а в 2020-2021 - уже 18,1 тысяч детей.

Путин назвал недопустимым наличие в РФ школ в аварийном состоянии.

Фото и видео: Единая Россия