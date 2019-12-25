Минпросвещения определило продолжительность школьного дня

Правительство сообщило о времени, в которое образовательные учреждения могут принимать детей для учебы.

Российское министерство по просвещению определило единый режим работы школ в течение учебного дня. Соответствующий документ распространился пресс-службой профильного ведомства из федерального правительства. Известно, что в документе говорится о том, что занятия для детей во всех образовательных учреждениях страны должны начинаться не ранее восьми часов утра и заканчиваться не позднее 19 часов вечера при наличии второй смены. Учеба для 5-х, 9-х классов, а также классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна быть организована в первую смену.

Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. Сергей Пепеляев, начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева для "РИА Новостей"

Эксперт объяснил СМИ, что в подведомственном документе отражены нормы, установленные СанПиНами. Новый учебный год в сезоне 2025-2026 годов начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Российские школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации направлены Москвой региональным властям.

Изучение английского языка в 5-7-х классах сократят до 2 часов в неделю.

Фото: Piter.tv