В детских садах могут появиться уроки финансовой грамотности

Дошкольников хотят научить бережливости, рациональности поведения и трудолюбию.

ЦБ и Минпросвещения решили научить детсадовцев финансовой грамотности. Специально разработанная программа должна научить детей трудолюбию и добросовестности.

Формат обучения предусматривает театральные постановки, сказки и веб-квесты. В возрасте 5-7 лет у детей будут в игровой форме воспитывать бережливость и рациональность поведения. Такие занятия должны помочь детям в будущем стать самостоятельными и успешными людьми. Рекомендации отправлены в дошкольные учреждения.

Напомним, ранее зампред Центрального Банка Сергей Швецов заявил, что сказки "обучают детей халяве". Он напомнил знаменитые сказки про золотую рыбку и щуку.

Видео: Piter.tv