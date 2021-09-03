Минпросвещения и ЦБ разработали курс финансовой грамотности для школ

Сергей Кравцов объяснил, как курс будет вводиться в учебный процесс.

Минпросвещения России и Центробанк разработали курс финансовой грамотности для школ. Об этом в рамках просветительского марафона "Новое знание" рассказал глава профильного образовательного ведомства Сергей Кравцов. Чиновник заметил, что курс будет постепенно вводиться в учебные учреждения в качестве дополнительных занятий. Элементы программы уже частично введены в новой программе по обществознанию.

Мы планируем, что будет отдельный курс, внеучебный, мы его сегодня уже с Центробанком разработали и постепенно будем вводить в школы. Этот курс будет по выбору для тех, кто интересуется направлением. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Чиновник напомнил, что педагоги пройдут обучение по новому разработанному курсу. В педагогических вузах будущих учителей также будут обучать соответствующим дисциплинам.

В школах РФ введут церемонию поднятия государственного флага.

Фото и видео: Марафон "Новое знание"