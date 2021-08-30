В школах РФ введут церемонию поднятия государственного флага

По словам министра просвещения, в ней не должно быть формализма.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах с нового учебного года введут традицию поднятия государственного флага. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, в данной церемонии не должно быть формализма.

Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин поддержал идею ввести в традицию церемонию поднятия отечественного флага в школах. Он отметил, что во многих государствах мира в образовательных учреждениях и других заведениях принято ежедневно вывешивать государственные символы, но прежде всего - именно флаг.

Ранее Кравцов опроверг сообщения о недопуске на уроки непривитых от COVID-19 школьников.

Видео: Правительство РФ

