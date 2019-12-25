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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов
Сегодня, 10:29
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matveyvn

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

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Европейские страны так пытаются остановить проекты России.

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов, так как иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с РФ. Об этом рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

По его словам, кто-то из иностранных компаний проинформировал о прекращении поставок своих российских партнёров гласно, кто-то — нет.

Ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут.

Василий Шпак, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга

Он считает, что европейские страны так пытаются остановить проекты России в области гражданского авиастроения.

Ранее Минпромторг предложил закрыть торгпредства на Украине и в Литве.

Фото: pixabay.com

Теги: гражданская авиация, минпромторг, поставки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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