Минпромторг предлагает запретить пищевой спирт в корвалоле и валокордине

Проект уже представлен на портале правовых актов.

Минпромторг РФ предлагает запретить использование пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий. Проект уже представлен на портале правовых актов.

Также представители министерства хотят запретить производство этилового спирта методом разведения. Все эти меры необходимы для того, чтобы усилить контроль за производство и распространением данной фармацевтической субстанции.

Помимо вышеназванного на сегодняшний день есть необходимость установления контроля за объемом производства этанола. Это нужно, пресекать незаконную деятельность, в том числе продажу этилового спирта на нелегальном рынке.

В 2019 году Петербург получит 1,2 млрд на важнейшие лекарства.

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