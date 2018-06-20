Петербург получит 1,2 млрд на важнейшие лекарства

Об этом сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Петербургу на федеральном уровне выделят 1,2 млрд рублей на закупки важнейших лекарств. Об этом в рамках осмотра объекта компании "Биокад" в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" в Стрельне сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

В субботу, 30 марта глава города осмотрел строительство нового корпуса, где в июне этого года планируют открыть научно-производственный центр по созданию биологических субстанций и готовых лекарственных форм для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Мощность предприятия должна вырасти до 1500 кг субстанций в год, сообщили в Смольном. Появится 350 новых рабочих мест.

На сегодняшний день предприятие выпускает 57 препаратов, сотрудники в среднем получают от 80 до 120 тысяч рублей.