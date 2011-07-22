Роман Чекушов сообщил о планах по развитию пивоваренной отрасли страны.

Российское министерство по развитию промышленности и торговли рассматривает возможность в дальнейшем распространить механизм минимальной доли отечественного вина и пива на торговых полках. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "РИА Новости" статс-секретарь, заместитель главы профильного ведомства из федерального правительства Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума в 2025 году. Таки образом чиновник отреагировал на вопрос о том, планируют ли власти страны аспространить механизм минимальной доли российского вина в магазинах и на другие вида алкогольной продукции.

Пиво - это следующее направление, над которым мы хотим поработать. Потому что это тоже абсолютно интегрированная система. От выращивания собственного солода до представленности российского пива на полке. Хватит уже употреблять европейское пиво. У нас прекрасные пивоваренные компании. Роман Чекушов, замглавы Минпромторга РФ

Роман Чекушов отметил, что большинство заводов по производству пива в России уже находится под контролем отечественного бизнеса. Минпромторг в октябре 2024 года опубликовал текст законопроекта, в котором предлагается с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов на уровне в минимум 20 процентов от общего количества вин.

Фото: Piter.tv