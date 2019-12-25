Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой

Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Владимиру Путину ученой. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков.
По его словам, средняя месячная зарплата сотрудницы института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной за 2020 год составила 44 тысячи рублей. При этом главе государства она говорила о заработной плате в 25 тысяч рублей.
Среднемесячная заработная плата Анастасии Сергеевны в прошлом году составила 44 тысячи 129 рублей.
Валерий Фальков, мнистр образования и науки РФ
Ранее в РАН поблагодарили учёную за жалобу Путину на зарплаты.
Фото: pixabay.com
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