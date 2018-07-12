В вузах появится больше бюджетных мест для врачей, педагогов и инженеров

А также для учащихся по направлениям: "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Искусство и культура".

Минобрнауки хочет в 2019 году увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям. Об этом сообщает RT.

Количество бюджетных мест увеличат для бакалавров и специалистов, которые планируют получить образование: Искусство и культура", "Образование и педагогические науки", "Науки об обществе", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Математика и естественные науки", "Инженерное дело, технологии и технологические науки".

Такое решение было принято с учетом необходимости подготовки кадров по данным специальностям.

Ранее на Piter.TV: Мошенник обещал петербурженке помочь с поступлением сына в военный ВУЗ за 600 тысяч.

​​​​​​​Фото: pixabay