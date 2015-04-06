Минобрнауки создаст летние школы для педагогов и студентов-историков

Российское министерство по науке и образованию создаст летние школы для педагогов и студентов-историков. Такое заявление во время первого заседания экспертного совета по развитию исторического образования коллегам сообщил глава профильного ведомства Валерий Фальков.
Хотим развернуть специальные курсы именно для молодых преподавателей с тем, чтобы это были дискуссионные площадки и с возможностью привлечения лучших экспертов.
Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ
Чиновник объяснил, что в 2022 году внимание министерства будет обращено на контрольные цифры по приему на исторические специальности. Ведомством будет организовываться большая профориентационная работа в школах и университетах.
В гатчинском микрорайоне "Аэродром" построят школу на 1175 человек.
Фото и видео: YouTube / Минобрнауки России
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