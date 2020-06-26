Он будет дополнять традиционные мероприятия для студентов.

Минобрнауки России хочет, чтобы онлайн-выпускной стал ежегодным праздником. Об этом во время пресс-конференции, посвященной всероссийскому празднику выпускников для студентов вузов рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

Тот выпускной, который состоится, мы его сейчас анонсируем, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником студенчества Валерий Фальков, глава Минобрнауки России

Чиновник отметил, что анонсируемый праздник не станет заменой традиционному выпускному. Он станет дополнением к торжественным мероприятиям.

Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы.

Видео: YouTube / futurerfnews