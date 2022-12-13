Минобороны заявило об уничтожении узла связи ВСУ в ДНР и четырех пунктов управления

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили на территории Донецкой народной республики узел связи Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что по донецкому направлению ликвидировано до 310 человек личного состава противника, по краснолиманскому - до сотни человек, по южно-донецкому и запорожскому маршрутах - свыше 50 человек, на херсонском - до 40 человек, на купянском - более 35 человек. Дополнительно военнослужащие уничтожили четыре пункта управления ВСУ. Они располагались в населенном пункте Орлянка (Харьковская область), Авдеевке (ДНР) и Новоберислав (Херсонская область).

В районе населённого пункта Семёновка, ДНР, уничтожен узел связи ВСУ. Кроме того, поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: ВС России уничтожили до 310 украинских военных на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России