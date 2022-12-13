Минобороны заявило об уничтожении РСЗО RM-70 ВСУ ударом БПЛА "Ланцет" в районе Авдеевки

В соцсетях появились кадры ликвидации техники противника на СВО.

На Авдеевском направлении специальной военной операции российский дрон-камикадзе "Ланцет" сверхточным ударом высокоточного оружия уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня RM-70 чехословацкого производства. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. На опубликованных в социальных сетях кадрах заметно, что установка противника располагалась на территории поля. После российский "Ланцет" подрывает машину. Дрон попадает точно в центр пакета направляющих с реактивными снарядами. Вм результате это приводит к детонации боевого комплекта, а сам РСЗО разлетается на части.

Боевая машина была обнаружена расчетами БПЛА <…> После чего была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчетами БПЛА. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что барражирующие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения украинской боевой техники в ходе СВО. Речь идет об артиллерийских установках, самоходных установках, зенитно-ракетных системах, реактивных систем залпового огня, танков и другой бронированной техники.

В Минобороны России сообщили об уничтожении до 135 солдат ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России