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Минобороны заявило об уничтожении РСЗО RM-70 ВСУ ударом БПЛА "Ланцет" в районе Авдеевки

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В соцсетях появились кадры ликвидации техники противника на СВО.

На Авдеевском направлении специальной военной операции российский дрон-камикадзе "Ланцет" сверхточным ударом высокоточного оружия уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня RM-70 чехословацкого производства. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. На опубликованных в социальных сетях кадрах заметно, что установка противника располагалась на территории поля. После российский "Ланцет" подрывает машину. Дрон попадает точно в центр пакета направляющих с реактивными снарядами. Вм результате это приводит к детонации боевого комплекта, а сам РСЗО разлетается на части.

Боевая машина была обнаружена расчетами БПЛА <…> После чего была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчетами БПЛА.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что барражирующие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения украинской боевой техники в ходе СВО. Речь идет об артиллерийских установках, самоходных установках, зенитно-ракетных системах, реактивных систем залпового огня, танков и другой бронированной техники.

В Минобороны России сообщили об уничтожении до 135 солдат ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авдеевка, авдеевское направление, всу, ланцет, минобороны, рсзо, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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dalbine anaralas
Сегодня 9:58

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