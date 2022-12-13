Игорь Конашенков рассказал о работе группировки "Южная" на СВО.

На донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции российские Вооруженные силы уничтожили до 135 украинских военнослужащих, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три бронированных машины, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов 53-й механизированной бригады противника. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой народной республики... Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Передовые группы штурмовых отрядов морской пехоты ТОФ при поддержке штурмовой авиации продолжают продвижение на Угледарском направлении.

Фото и видео: Минобороны России