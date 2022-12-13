  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:31
100
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Минобороны России сообщили об уничтожении до 135 солдат ВСУ на Донецком направлении

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе группировки "Южная" на СВО.

На донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции российские Вооруженные силы уничтожили до 135 украинских военнослужащих, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три бронированных машины, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов 53-й механизированной бригады противника. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой народной республики...

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Передовые группы штурмовых отрядов морской пехоты ТОФ при поддержке штурмовой авиации продолжают продвижение на Угледарском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Шарафутдинова Валентин
Сегодня 15:00


Создан для Вашей защиты от штрафов и подстав. Видeо-pегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - вcегo за пoлцeны.-----  https://marketl.ink/drvo

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии