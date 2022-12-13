Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 400 солдат ВСУ на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Южной" группировки на СВО.

За последние сутки проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении более 400 бойцов личного состава и иностранных наемников. Дополнительно военные РФ ликвидировали в регионе 20 единиц боевой техники противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что задачи выполнялись бойцами "Южной" группировки сил, артиллерии и авиации.

Потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России