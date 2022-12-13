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Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамадана

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Священный месяц для мусульман закончится 21 апреля.

Имам, который находится в зоне проведения специальной военной операции по программе частичной мобилизации, поздравил всех мусульман страны с наступлениемсвященного месяца Рамадан. Известно, что сейчас спикер находится на передовых позициях по запорожскому направлению.

Поздравляю всех мусульман с наступившим священным месяцем Рамадан. Пусть каждый день этого великого месяца будет наполнен благими делами, благими намерениями. Мир вашим домам, благополучия вашим семьям, всех благ родным и близким!

имам

Напомним, что в Рамадан представителям ислама предписывается соблюдать пост до захода солнца. Речь идет об одном из пяти столпов данной религии. В 2023 году Рамадан начался с заходом солнца 22 марта. Он закончится 21 апреля.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ислам, мумальмане, рамадан, сво, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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