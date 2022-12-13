Минобороны РФ показало удар "Солнцепеками" по опорному пункту ВСУ

На СВО военными используются термобарические неуправляемые ракеты.

Российские экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" продолжают наносить удары по позициям Вооруженных сил Украины. Представители министерства по обороны опубликовало в социальных сетях кадры с боевой работой расчетов данных комплексов. Известно, что ударные подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты атакую при помощи термобарических неуправляемых ракет опорные пункты и укрытия противников. Дополнительно военные выполняют задачи по прикрытию штурмовых мотострелковых подразделений на линии специальной военной операции. Напомним, что ТОС "Солнцепек" считается одной из приоритетных целей для противника. В рамках обеспечения безопасности и предотвращения диверсий боевую работу экипажей "Солнцепеков" прикрывают специальные группы. Ранее СМИ сообщали о том, что "Солнцепеки" Вооруженных сил РФ "выжгли" позиции ВСУ на Сватовском направлении СВО.

При обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка погибли люди.

Фото и видео: Минобороны России