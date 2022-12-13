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При обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка погибли люди

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 Алексей Кулемзин рассказал о том, что число погибших устанавливается

В результате обстрела Вооруженными силами Украины по Калининскому району города Донецка местные власти зафиксировали человеческие жертвы. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава населенного пункта в Донецкой народной республике Алексей Кулемзин. В собственном в Telegram-канале чиновник написал о том, что сведения о точном количестве погибших уточняются. Он добавил, что около 11 часов утра с территории противника была запущены четыре боеприпаса из реактивных систем залпового огня. Информацию подтвердили сотрудники Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, РИА Новости

Теги: алексей кулемзин, всу, донецк, жертвы, калининский район, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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