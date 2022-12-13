Певец Джанго выступил перед бойцами на передовой

Музыкант рассказал о том, зачем приехал на СВО.

Композитор и исполнитель Джанго (Алексей Поддубный) проехал за четыре дня по территории проведения специальной военной операции, где 12 раз выступил перед бойцами, которые находятся на передовой линии. Соответствующей информацией поделились журналисты "РИА Новостей". Дополнительно в рамках своей культурной миссии артист привез военным 40 бронированных жилетов и сотню аптечек для оказания первой помощи пострадавшим.

Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Гениченске, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьезно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах, здесь, в Донецке, продолжили ездить по нашим друзьям. певец Джанго

Джанго объяснил СМИ, что хотел сделать собственный вклад в будущую победу. Он пояснил, что эта задача важна для него, так как он не хочет потом смотреть со стыдом в глаза людей, которые воевали, а также надеется получить право "поднять с ними рюмку за победу" и за погибших товарищей.

Чичерина и Самойлов выступили перед участниками спецоперации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости