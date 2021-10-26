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В Сирии попытались уничтожить российскую колонну военной полиции

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В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В Сирии была осуществлена попытка подрыва колонны российской военной полиции. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.

Инцидент произошел в провинции Дераа. По словам военного, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. При попытке подрыва было использовано самодельное безоболочное взрывное устройство. 

В ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв безоболочного СВУ.

Вадим Кулить, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР

Ранее в Дамаске на минах подорвался автобус с сирийскими военнослужащими. Взрывные устройства были приведены в действие террористом. В результате ЧП погибли 13 человек.

Видео: Минобороны РФ

Теги: вадим кулить, подрыв росссийской колонны военных, провинция дераа, сирия
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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