В Сирии попытались уничтожить российскую колонну военной полиции

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В Сирии была осуществлена попытка подрыва колонны российской военной полиции. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.

Инцидент произошел в провинции Дераа. По словам военного, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. При попытке подрыва было использовано самодельное безоболочное взрывное устройство.

В ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв безоболочного СВУ. Вадим Кулить, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР

Ранее в Дамаске на минах подорвался автобус с сирийскими военнослужащими. Взрывные устройства были приведены в действие террористом. В результате ЧП погибли 13 человек.

Видео: Минобороны РФ