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Минобороны сообщило, что у россиян не будут изымать автомобили
Сегодня, 15:15
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nastya960
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Минобороны сообщило, что у россиян не будут изымать автомобили

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Проект приказа лишь уточнит порядок постановки на учет ТС в военных коммисариатах.

В Минобороны РФ разъяснили, что личные транспортные средства у граждан изыматься не будут. Об этом сообщают российские СМИ. 

Ранее "Известия" писали о том, что "забирать на время" у россиян планируют только автомобили категории "М1" технического регламента Таможенного союза. В случае военного положения эти машины будут использовать для перевозки пассажиров, поэтому все автомобили должны иметь не более восьми сидячих мест.

Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают. 

Минобороны РФ

Проект приказа лишь уточнит порядок постановки на учет ТС в военных коммисариатах. В Вооруженных силах РФ достаточно штатного транспорта для всех перевозок. 

Минобороны отказалось передать заброшенные дома на Крепостной под школы для Выборга.

Фото: pixabay.com

 

Теги: автомобили , армия , война , минобороны
Категории: Лента новостей Новости России Автомобильные новости

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