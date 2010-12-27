Минобороны сообщило, что у россиян не будут изымать автомобили

Проект приказа лишь уточнит порядок постановки на учет ТС в военных коммисариатах.

В Минобороны РФ разъяснили, что личные транспортные средства у граждан изыматься не будут. Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее "Известия" писали о том, что "забирать на время" у россиян планируют только автомобили категории "М1" технического регламента Таможенного союза. В случае военного положения эти машины будут использовать для перевозки пассажиров, поэтому все автомобили должны иметь не более восьми сидячих мест.

Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают. Минобороны РФ

Проект приказа лишь уточнит порядок постановки на учет ТС в военных коммисариатах. В Вооруженных силах РФ достаточно штатного транспорта для всех перевозок.

Минобороны отказалось передать заброшенные дома на Крепостной под школы для Выборга.

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