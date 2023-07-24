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Минобороны: российские войска уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области

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Склад боеприпасов ВСУ был поражен в районе населенного пункта Змиевка.

Вооруженые силы России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов ВСУ был поражен в районе населенного пункта Змиевка. Кроме того, в результате огневого поражения российские войска уничтожили до 45 украинских солдат, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 160 украинских солдат на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, склад боеприпасов, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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