Минобороны: российские войска уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области

Склад боеприпасов ВСУ был поражен в районе населенного пункта Змиевка.

Вооруженые силы России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов ВСУ был поражен в районе населенного пункта Змиевка. Кроме того, в результате огневого поражения российские войска уничтожили до 45 украинских солдат, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 160 украинских солдат на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России