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Минобороны: российские войска уничтожили более 160 украинских солдат на Донецком направлении

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Подразделения группировки войск "Юг" отразили шесть атак противника.

Вооруженные силы России уничтожили более 160 украинских солдат на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения группировки войск "Юг" отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР) и Клещеевка (ДНР). Потери украинских войск составили один танк, два автомобиля, САУ Krab, гаубица FH-70 и самоходная гаубица "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли попытки ВСУ высадиться в районе Антоновского моста.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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