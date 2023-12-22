Минобороны: российские войска отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ

Потери украинских войск составили до 40 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили шесть контратак штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

Контратаки штурмовых групп трех бригад противника отразили в районах Григоровки и Стельмаховки. Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки и Червоной Дибровы. Потери украинских войск составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы M777, Д-20, и Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области.

Видео: Минобороны России