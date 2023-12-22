Минобороны: российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области

Российские десантники уничтожили дрон украинских войск Warmate в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованном видео расчет ЗУ-23-2 нанес удар по беспилотнику польского производства. Его обнаружили российские десантники в ходе боевого дежурства. В военном ведомстве отметили, что расчеты ПВО днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.
Видео: Минобороны России
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