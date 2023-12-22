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Минобороны: российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области

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Его обнаружили в ходе боевого дежурства.

Российские десантники уничтожили дрон украинских войск Warmate в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео расчет ЗУ-23-2 нанес удар по беспилотнику польского производства. Его обнаружили российские десантники в ходе боевого дежурства. В военном ведомстве отметили, что расчеты ПВО днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России

Теги: десантники, дрон, минобороны россии, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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