Минобороны: российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области

Его обнаружили в ходе боевого дежурства.

Российские десантники уничтожили дрон украинских войск Warmate в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео расчет ЗУ-23-2 нанес удар по беспилотнику польского производства. Его обнаружили российские десантники в ходе боевого дежурства. В военном ведомстве отметили, что расчеты ПВО днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России