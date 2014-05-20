Минобороны: российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Кроме того, российская артиллерия нанесла огневое поражение по опорному пункту подразделений противника.

Вооруженные силы России отразили пять атак украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центр группировки "Юг" Вадим Астафьев.

В районе Орехово-Васильевки российские войска отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ. Еще три атаки войск противника были отражены в районе Клещеевки. Пятую атаку украинские войска пытались нанести в районе Дубово-Васильевки. Кроме того, российская артиллерия нанесла огневое поражение по опорному пункту подразделений ВСУ в районе деревни Выемка.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителя Су-30СМ.

Видео: Минобороны России