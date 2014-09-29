Минобороны показало кадры боевой работы истребителя Су-30СМ

Экипаж истребителя своевременно обнаружил и уничтожил самолет украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-30СМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипаж выполнил боевой вылет на Южно-Донецком направлении. В результате очередного вылета СУ-30СМ своевременно обнаружил и уничтожил самолет украинских войск. В военном ведомстве отметили, что истребители ежедневно выполняют боевые задачи по патрулированию заданных районов зоны спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20.

Видео: Минобороны России