Минобороны: российские войска отразили контратаку штурмовых групп ВСУ

Потери противника составили до 490 боевиков и 32 единицы вооружений и военной техники.

Вооруженные силы России отразили контратаку штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Контратаку штурмовых групп из состава мехбригады противника отразили в районах Песчаного и Червоной Дибровы. Также российские войска нанесли поражение живой силе и технике подразделениям трех бригад ВСУ в районах Синьковки, Макеевки, Глушковки, Табаевки. Потери украинских войск составили до 490 боевиков и 32 единицы вооружений и военной техники.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей БМП-2М.

Видео: Минобороны России